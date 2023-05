Entry list Atp Maiorca 2023: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 250 di Maiorca 2023. Si gioca dal 25 giugno al 1 luglio sull’erba della città iberica. Nick Kyrgios – sperando possa tornare in campo dopo i numerosi problemi fisici che hanno condizionato la sua prima parte di stagione – sarà il grande nome atteso in Spagna. Tanti i giocatori che possono fare bene sull’erba, da Humbert a Griekspoor, passando per Mannarino e Bublik. Sarà interessante anche seguire Ben Shelton, alle sue prime esperienze sulla superficie. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Maiorca.

TUTTE LE ENTRY LIST 2023

CALENDARIO ATP 2023

CALENDARIO WTA 2023

ENTRY LIST ATP 250 MAIORCA 2023

1 Nick Kyrgios 26 2 Alejandro Davidovich Fokina 34 3 Ben Shelton 36 4 Bernabe Zapata Miralles 38 5 Tallon Griekspoor 39 6 Ugo Humbert 40 7 Adrian Mannarino 47 8 Alexander Bublik 51 Roberto Carballes Baena 57 Laslo Djere 60 Corentin Moutet 61 Aslan Karatsev 62 Pedro Cachin 64 Yannick Hanfmann 65 Albert Ramos-Vinolas 67 Max Purcell 68 Jason Kubler 69 Constant Lestienne 70 Ilya Ivashka 73

ALTERNATES

1 Christopher Eubanks 74

2 Marcos Giron 75

3 Guido Pella 75 (PR)

4 Jordan Thompson 76

5 Christopher O’Connell 77

6 Arthur Rinderknech 78

7 Daniel Altmaier 79

8 Nuno Borges 80

9 Luca Van Assche 82

10 Marton Fucsovics 83