Continua il deludente 2025 di Pecco Bagnaia. Oggi il ducatista, nelle prove del GP di Ungheria, ha mancato il passaggio diretto in Q2.

Non c’è la luce in fondo al tunnel per Pecco Bagnaia in questo lungo e tortuoso 2025. Il pilota della Ducati ufficiale, dopo un difficilissimo weekend di Austria, ha iniziato con le stesse – difficili – prestazioni e sensazioni, il weekend di Ungheria. Nel venerdì di prove libere e pre-qualifiche, l’italiano non è riuscito ad agguantare il Q2 diretto, terminando al 14° posto.

MotoGP, ancora male Bagnaia: “I soliti problemi delle altre gare”

Al termine della giornata di prove, il diretto interessato ha parlato in un’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport MotoGP, mostrando tutto il suo disappunto riguardo le prestazioni offerte negli ultimi mesi e in questo inizio di weekend.

“Non è stata la giornata migliore che potessi avere. Onestamente dopo i test con la Panigale, in cui ero andato molto forte, sapevo che con la GP25 avrei faticato molto qua, perché è una pista che racchiude le curve nelle quali ho diversi problemi, dove bisogna frenare tanto, entrare in piega con molto freno e farla girare nell’ultima fase”.

“Alla fine bisogna guardare il positivo perché nell’arco della giornata ho dimezzato il gap dal primo e questo è già un passo in avanti. Un altro aspetto positivo è che ho un turno aggiuntivo domani per provare a fare qualcosa in più“.

“Sicuramente la via di uscita da questa situazione c’è, Marc sta dimostrando che con la GP25 si può star davanti. Sono otto mesi che la sto cercando ma ancora non l’abbiamo trovata. Magari domani è il giorno buono“.