Entry list Atp Atlanta 2023: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 250 di Atlanta 2023. Si gioca dal 24 al 30 luglio sui campi in cemento della città statunitense. Inizia la campagna sul veloce oltreoceano, con Taylor Fritz padrone di casa alla ricerca di un’affermazione. Inaspettata l’assenza di Frances Tiafoe, che è nativo proprio della città della Georgia. Zero gli azzurri al via. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Atlanta.

TUTTE LE ENTRY LIST 2023

CALENDARIO ATP 2023

CALENDARIO WTA 2023

ENTRY LIST ATP 250 ATLANTA 2023

1 Taylor Fritz 9 2 Alex de Minaur 16 3 Alexander Bublik 26 4 Yoshihito Nishioka 27 5 Daniel Evans 30 6 Ben Shelton 35 7 Ugo Humbert 38 8 Adrian Mannarino 43 J.J. Wolf 46 Brandon Nakashima 51 Maxime Cressy 55 Yibing Wu 59 Max Purcell 62 Marcos Giron 63 Mackenzie McDonald 64 Nuno Borges 68 Jordan Thompson 71 Constant Lestienne 73 Kei Nishikori 49 (PR)

ALTERNATES

1 Christopher Eubanks 77

2 Corentin Moutet 80

3 Dominik Koepfer 86

4 Thanasi Kokkinakis 89

5 Aleksandar Vukic 91

6 Roman Safiullin 94

7 Diego Schwartzman 98

8 Ilya Ivashka 102

9 John Isner 103

10 Radu Albot 106