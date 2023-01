Entry list Atp Cordoba 2023: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 250 di Cordoba 2023. Si gioca dal 6 al 12 febbraio sulla terra rossa argentina, da cui parte il tradizionale tour di tornei sudamericani. Diego Schwartzman ci tiene a far bene davanti al pubblico di casa, anche per iniziare a risalire in classifica dopo un 2022 negativo. Sono tre gli argentini tra i primi quattro del seeding, con presenti anche Cerundolo e Baez. Al via per i colori italiani Fabio Fognini e Marco Cecchinato, due habitué dei tornei sul rosso di febbraio. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Cordoba.

TUTTE LE ENTRY LIST 2023

CALENDARIO ATP 2023

CALENDARIO WTA 2023

ENTRY LIST ATP 250 CORDOBA 2023

1 Diego Schwartzman 25

2 Francisco Cerundolo 30

3 Albert Ramos-Vinolas 38

4 Sebastian Baez 41

5 Corentin Moutet 51

6 Fabio Fognini 57

7 Pedro Martinez 58

8 Pedro Cachin 59

Jaume Munar 62

Daniel Elahi Galan 68

Thiago Monteiro 69

Laslo Djere 70

Bernabe Zapata Miralles 71

Roberto Carballes Baena 75

Federico Coria 76

Tomas Martin Etcheverry 80

Dusan Lajovic 81

Joao Sousa 82

Cristian Garin 87

Facundo Bagnis 90

Marco Cecchinato 93

ALTERNATES

1 Alejandro Tabilo 103

2 Juan Pablo Varillas 104

3 Hugo Gaston 105

4 Pablo Andujar 121

5 Camilo Ugo Carabelli 127

6 Yuki Bhambri 127 (PR)

7 Yannick Hanfmann 128

8 Hugo Dellien 132

9 Matteo Arnaldi 134

10 Federico Delbonis 136