Giornata di Serie A Women’s Cup, che ha visto Inter, Roma e Juventus trionfare rispettivamente su Genoa, Ternana e Parma.

Si conclude il primo giorno della Serie A Women’s Cup, competizione per le squadre del massimo campionato italiano femminile, alla sua prima edizione. Dopo il campionato, che ha visto vincere la Juventus sull’Inter, conquistando il proprio 6° titolo, adesso spazio all’esordiente competizione per club di Serie A femminili.

L’inizio, fissato per oggi, ha visto le prime tre partite dei tre gironi che verranno disputati in questa competizione. Di seguito i tre gironi completi:

Gruppo A

Juventus

Napoli

Lazio

Parma

Gruppo B

Inter

Como

Fiorentina

Genoa

Gruppo C

Roma

Sassuolo

Milan

Ternana

Serie A Women’s Cup, esordio vincente per Inter, Roma e Juventus

Le tre big non sbagliano, seppur le vittorie non siano arrivate con facilità. L’Inter, la Roma e la Juventus ottengono i primi tre punti della competizione che ha avuto inizio oggi e terminerà il 28 settembre.

L’Inter è riuscita a battere il Genoa, segnando i due gol nei primi 45′ (Bartoli 25′, Bugeja 38′). Nel secondo tempo la reazione rossoblù, col gol che arriva però solo nel finale con Mele, all’88’, che non cambia il risultato finale.

Scoppiettante vittoria per la Roma con una scatenata Pilgrim, che segna una doppietta nel primo tempo. Nella prima frazione anche il gol del momentaneo 1-2 di Pirone e del momentaneo 2-0 per la Roma di Corelli su rigore. Nel secondo c’è spazio anche per Rieke (4-1 Roma) e per Regazzoli (2-4).

Vince anche la Juventus, e lo fa con le due sue punte di diamante. Apre il gol di Girelli nel primo tempo, chiude ogni speranza del Parma il gol al 91′ di Bonansea. esordio vincente, dunque, anche per le bianconere.

Le tre squadre vanno dunque in testa nei loro rispettivi gironi, in attesa delle altre partite. Domani spazio per altre due sfide: Fiorentina-Como alle 18:30 e Lazio-Napoli alle 20:30.