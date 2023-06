Entry list Atp Amburgo 2023: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 500 di Amburgo 2023. Si gioca dal 24 al 30 luglio sui campi in terra rossa della città tedesca. Lorenzo Musetti è pronto a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa ai danni di Carlos Alcaraz in finale. La prima testa di serie sarà però il finalista di Parigi, il norvegese Casper Ruud. Presente anche Sasha Zverev, che proverà ad essere profeta in patria. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 500 di Amburgo.

1 Casper Ruud 4 2 Lorenzo Musetti 15 3 Francisco Cerundolo 19 4 Alexander Zverev 21 5 Jan-Lennard Struff 22 6 Tomas Martin Etcheverry 32 7 Alejandro Davidovich Fokina 34 8 Miomir Kecmanovic 41 Botic van de Zandschulp 42 Sebastian Baez 44 Emil Ruusuvuori 45 Aslan Karatsev 47 Yannick Hanfmann 48 Richard Gasquet 49 Bernabe Zapata Miralles 50 Dusan Lajovic 52 Zhizhen Zhang 54 Laslo Djere 56 Arthur Fils 58 Juan Pablo Varillas 60 Mikael Ymer 61 Daniel Altmaier 65 Pedro Cachin 67

ALTERNATES

1 Hugo Dellien 73 (PR)

2 Guido Pella 75 (PR)

3 Luca Van Assche 79

4 Alex Molcan 81

5 Alexandre Muller 82

6 Daniel Elahi Galan 84

7 Arthur Rinderknech 85

8 Thiago Monteiro 96

9 Ilya Ivashka 102

10 Tomas Machac 107