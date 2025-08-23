Sport in tv oggi: orari e programma di questo sabato 23 agosto
Anche oggi una giornata ricca di sport, dalla Vuelta di Spagna al ritorno di Serie A e Serie B e tanto altro ancora.
Agosto volge al termine, ma il calcio che conta torna a riempire i weekend degli appassionati di sport. È il giorno del ritorno in campo per Serie A, Serie B e Serie C, è il giorno dell’esordio per il Napoli Campione d’Italia. In campo anche negli altri campionati, ma spazio anche a tutti gli altri sport.
Gli appassionati di ciclismo potranno godersi la Vuelta di Spagna, che avrà inizio proprio in Italia, tra Torino e Novara. Gli amanti dei motori, invece, saranno impegnati con le qualifiche e la Sprint Race del GP di Ungheria. Spazio anche ai mondiali di nuoto, canoa, volley femminile e tanto altro.
MATTINA
08.30 NUOTO – Mondiali juniores, batterie (diretta streaming su World Aquatics Tv)
08.40 MOTO3 – GP Ungheria, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
08.50 CANOA VELOCITÀ – Mondiali, finali (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, canale YouTube di ICF Canoe Planet)
09.00 GOLF (DP World Tour) – British Masters, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.30)
09.25 MOTO2 – GP Ungheria, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
10.10 MOTOGP – GP Ungheria, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
10.50 MOTOGP – GP Ungheria, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
11.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Canada-Belgio, Repubblica Dominicana-Colombia (diretta streaming su VBTV)
11.30 CICLISMO SU PISTA – Mondiali juniores/under 23, sessione mattutina (diretta streaming sul canale YouTube di UCI)
11.35 CICLISMO – Renewi Tour, quarta tappa: Riemst-Bilzen Hoeselt (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 13.35)
11.45 MOTORSPORT (WEC) – 4 Ore di Spa-Francorchamps, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)
12.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Germania-Kenya, Giappone-Camerun (diretta streaming su VBTV)
12.30 CICLISMO – Giro di Germania, terza tappa: Arnsberg-Kassel (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.00)
12.45 MOTO3 – GP Ungheria, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
POMERIGGIO
13.00 RUGBY FEMMINILE (Mondiali) – Australia-Samoa (diretta streaming su Rugby Pass Tv)
13.20 CICLISMO – Vuelta di Spagna, prima tappa: Torino-Novara (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)
13.30 MOTORSPORT – DTM Sachsenring, gara-1 (diretta streaming su DAZN)
13.40 MOTO2 – GP Ungheria, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
14.00 VOLLEY (Mondiali U21) – Italia-Francia (diretta streaming su VBTV)
14.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Cina-Messico, Turchia-Spagna (diretta streaming su VBTV)
15.00 MOTOGP – GP Ungheria, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
15.00 GOLF (PGA Tour) – Tour Championship, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta streaming su Discovery+)
15.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Polonia-Vietnam, Serbia-Ucraina (diretta streaming su VBTV)
15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayer Leverkusen-Hoffenheim (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Eintracht Francoforte-Werder Brema, Friburgo-Augsburg, Heidenheim-Wolfsburg, Union Berlino-Stoccarda (non è prevista diretta tv/streaming)
15.45 RUGBY FEMMINILE (Mondiali) – Scozia-Galles (diretta streaming su Rugby Pass Tv)
15.55 MOTORSPORT (WEC) – 4 Ore di Spa-Francorchamps, gara (diretta streaming su Discovery+)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brentford-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Wolverhampton (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Burnley-Sunderland (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.15 CICLISMO FEMMINILE – Tour de l’Avenir, prologo: Tignes-Tignes (diretta streaming sulla pagina Facebook di Tour de l’Avenir)
16.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Paesi Bassi, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)
17.00 NUOTO – Mondiali juniores, semifinali e finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, World Aquatics Tv)
17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-Paris FC (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.00 CALCIO (Liga spagnola) – Maiorca-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)
17.10 RUGBY (Rugby Championship) – Sudafrica-Australia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.15 CICLISMO – Tour de l’Avenir, prologo: Tignes-Tignes (diretta streaming sulla pagina Facebook di Tour de l’Avenir)
17.25 MOTOCROSS (MXGP) – GP Paesi Bassi, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)
17.30 CALCIO (Serie C) – Torres-Pontedera (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 CICLISMO SU PISTA – Mondiali juniores/under 23, sessione pomeridiana (diretta streaming sul canale YouTube di UCI)
18.00 CALCIO (Serie C) – Alcione Milano-Triestina (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Trento (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 CALCIO (Serie C) – Ascoli-Pianese (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 CALCIO (Serie C) – Carpi-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Serie A) – Genoa-Lecce (diretta streaming su DAZN)
18.30 CALCIO (Serie A) – Sassuolo-Napoli (diretta streaming su DAZN)
18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Leeds (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – St. Pauli-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A Women’s Cup) – Fiorentina-Como (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)
18.30 RUGBY FEMMINILE (Mondiali) – Canada-Fiji (diretta streaming su Rugby Pass Tv)
SERA
19.00 GINNASTICA RITMICA – Mondiali, concorso generale per gruppi (diretta tv su Rai 2 dalle ore 19.00 alle ore 20.30, su RaiSportHD dalle ore 20.30 alle ore 21.00; diretta streaming su Rai Play dalle ore 19.00 alle ore 21.00 e su Rai Play Sport 2 dalle ore 21.30)
19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nizza-Auxerre (non è prevista diretta tv/streaming)
19.00 CALCIO (Serie B) – Empoli-Padova (diretta streaming su DAZN)
19.00 CALCIO (Serie B) – Virtus Entella-Juve Stabia (diretta streaming su DAZN)
19.30 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Elche (diretta streaming su DAZN)
20.00 TENNIS – WTA 250 Cleveland, finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport 258, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)
20.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A Women’s Cup) – Lazio-Napoli (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)
20.45 CALCIO (Serie A) – Milan-Cremonese (diretta streaming su DAZN)
20.45 CALCIO (Serie A) – Roma-Bologna (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)
21.00 CALCIO (Serie B) – Monza-Mantova (diretta streaming su DAZN)
21.00 CALCIO (Serie B) – Palermo-Reggiana (diretta streaming su DAZN)
21.00 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Dolomiti Bellunesi (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Serie C) – Union Brescia-Arzignano Valchiampo (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Serie C) – Lecco-Ospitaletto (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Serie C) – Ravenna-Campobasso (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Serie C) – Rimini-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 TRIATHLON – Supertri a Chicago (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lione-Metz (non è prevista diretta tv/streaming)
21.15 RUGBY FEMMINILE (Mondiali) – Francia-Italia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)
21.30 CALCIO (Liga spagnola) – Levante-Barcellona (diretta streaming su DAZN)
23.00 TENNIS – ATP 250 Winston Salem, finale (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)
23.10 RUGBY (Rugby Championship) – Argentina-Nuova Zelanda (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)