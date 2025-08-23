Anche oggi una giornata ricca di sport, dalla Vuelta di Spagna al ritorno di Serie A e Serie B e tanto altro ancora.

Agosto volge al termine, ma il calcio che conta torna a riempire i weekend degli appassionati di sport. È il giorno del ritorno in campo per Serie A, Serie B e Serie C, è il giorno dell’esordio per il Napoli Campione d’Italia. In campo anche negli altri campionati, ma spazio anche a tutti gli altri sport.

Gli appassionati di ciclismo potranno godersi la Vuelta di Spagna, che avrà inizio proprio in Italia, tra Torino e Novara. Gli amanti dei motori, invece, saranno impegnati con le qualifiche e la Sprint Race del GP di Ungheria. Spazio anche ai mondiali di nuoto, canoa, volley femminile e tanto altro.

MATTINA

08.30 NUOTO – Mondiali juniores, batterie (diretta streaming su World Aquatics Tv)

08.40 MOTO3 – GP Ungheria, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

08.50 CANOA VELOCITÀ – Mondiali, finali (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, canale YouTube di ICF Canoe Planet)

09.00 GOLF (DP World Tour) – British Masters, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.30)

09.25 MOTO2 – GP Ungheria, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.10 MOTOGP – GP Ungheria, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.50 MOTOGP – GP Ungheria, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

11.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Canada-Belgio, Repubblica Dominicana-Colombia (diretta streaming su VBTV)

11.30 CICLISMO SU PISTA – Mondiali juniores/under 23, sessione mattutina (diretta streaming sul canale YouTube di UCI)

11.35 CICLISMO – Renewi Tour, quarta tappa: Riemst-Bilzen Hoeselt (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 13.35)

11.45 MOTORSPORT (WEC) – 4 Ore di Spa-Francorchamps, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)

12.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Germania-Kenya, Giappone-Camerun (diretta streaming su VBTV)

12.30 CICLISMO – Giro di Germania, terza tappa: Arnsberg-Kassel (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.00)