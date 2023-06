Entry list Atp Umag 2023: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 250 di Umag 2023. Si gioca dal 24 al 30 luglio sui campi in terra rossa della città balneare croata. Jannik Sinner, salvo wild card dell’ultimo momento, non sarà presente in Croazia per difendere il titolo conquistato dodici mesi fa. Presente un top-10, ovvero Holger Rune, poi la lista dei partecipanti non vede nomi altisonanti. Sicuramente ci sarà interesse per gli azzurri, con Sonego, Arnaldi e Cecchinato al via. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Umag.

ENTRY LIST ATP 250 UMAG 2023

1 Holger Rune 6 2 Jiri Lehecka 36 3 Lorenzo Sonego 40 4 Roberto Carballes Baena 53 5 Sebastian Ofner 69 6 Christopher O’Connell 70 7 Albert Ramos-Vinolas 72 8 Matteo Arnaldi 78 Marc-Andrea Huesler 83 Stan Wawrinka 87 Marco Cecchinato 88 Dominic Thiem 90 Alexei Popyrin 92 Benjamin Bonzi 93 Fabian Marozsan 95 Alexander Shevchenko 97 Marin Cilic 100 Federico Coria 104 Taro Daniel 105

ALTERNATES

1 Tomas Machac 107

2 Jaume Munar 108

3 Juan Manuel Cerundolo 110

4 Zsombor Piros 112

5 Facundo Diaz Acosta 114

6 Pavel Kotov 116

7 Jurij Rodionov 118

8 Fabio Fognini 121

9 Pedro Martinez 122

10 Cristian Garin 124