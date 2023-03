Entry list Atp Masters 1000 Madrid 2023: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Masters 1000 di Madrid 2023, che si gioca sui campi in terra rossa della capitale iberica dal 26 aprile al 7 maggio. Quarto Masters 1000 della stagione per i rappresentanti del circuito maschile, con il torneo spagnolo che quest’anno, così come accadrà a Roma, si giocherà su due settimane. Tabellone allargato, quindi. Tutti a caccia di Carlos Alcaraz, vincitore qui dodici mesi fa. Al momento sono ammessi direttamente al tabellone principale Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Di seguito l’entry list completa del torneo Masters 1000 di Madrd.

ENTRY LIST MASTERS 1000 MADRID 2023

1 Carlos Alcaraz 1

2 Novak Djokovic 2

3 Stefanos Tsitsipas 3

4 Casper Ruud 4

5 Daniil Medvedev 5

6 Felix Auger-Aliassime 6

7 Andrey Rublev 7

8 Holger Rune 8

9 Hubert Hurkacz 9

10 Taylor Fritz 10

11 Jannik Sinner 11

12 Cameron Norrie 12

13 Rafael Nadal 13

14 Frances Tiafoe 14

15 Alexander Zverev 15

16 Karen Khachanov 16

17 Pablo Carreno Busta 17

18 Alex de Minaur 18

19 Tommy Paul 19

20 Borna Coric 20

21 Lorenzo Musetti 21

22 Marin Cilic 22 22

23 Matteo Berrettini 23

24 Nick Kyrgios 24

25 Alejandro Davidovich Fokina 25

26 Sebastian Korda 26

27 Grigor Dimitrov 27

28 Roberto Bautista Agut 28

29 Daniel Evans 29

30 Denis Shapovalov 30

31 Francisco Cerundolo 31

32 Botic van de Zandschulp 32

Sebastian Baez 33

Yoshihito Nishioka 34

Miomir Kecmanovic 35

Tallon Griekspoor 36

Maxime Cressy 37

Diego Schwartzman 38

Ben Shelton 39

Richard Gasquet 40

Bernabe Zapata Miralles 41

David Goffin 42

Jack Draper 43

Jiri Lehecka 44

Brandon Nakashima 45

John Isner 46

Marc-Andrea Huesler 47

Alexander Bublik 48

Benjamin Bonzi 49

J.J. Wolf 50

Albert Ramos-Vinolas 51

Andy Murray 52

Mikael Ymer 53

Emil Ruusuvuori 54

Mackenzie McDonald 55

Alex Molcan 56

Nicolas Jarry 57

Laslo Djere 58

Lorenzo Sonego 59

Constant Lestienne 60

Jenson Brooksby 61

Adrian Mannarino 62

Pedro Cachin 63

Yibing Wu 64

Gregoire Barrere 65

Jaume Munar 66

Federico Coria 67

Nuno Borges 68

Corentin Moutet 69

Jason Kubler 70

Marcos Giron 71

Arthur Rinderknech 72

Tomas Martin Etcheverry 73

Marton Fucsovics 74

Soonwoo Kwon 75

Dusan Lajovic 76

Hugo Dellien 73 (PR)

Kyle Edmund 48 (PR)

Guido Pella 75 (PR)

ALTERNATES

1 Filip Krajinovic 77

2 Ugo Humbert 78

3 Quentin Halys 79

4 Ilya Ivashka 80

5 Thiago Monteiro 81

6 Cristian Garin 82

7 Jordan Thompson 83

8 Roberto Carballes Baena 84

9 Oscar Otte 85

10 Christopher O’Connell 86