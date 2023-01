Entry list Atp Doha 2023: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 250 di Doha 2023. Si gioca dal 20 al 26 febbraio sul cemento outdoor della capitale del Qatar. Il torneo che tradizionalmente apriva la stagione tennistica ormai da un paio di anni si gioca a febbraio e precede l’ATP 500 della vicina Dubai. Campo partecipanti di altissimo livello per essere un torneo 250. Presente anche Rafael Nadal, ma dopo l’infortunio subito in Australia pare abbastanza improbabile vederlo al via qui. Ci saranno in ogni caso tre top-10 ed un italiano, ovvero Lorenzo Sonego. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Doha.

ENTRY LIST ATP 250 DOHA 2023

1 Rafael Nadal 2

2 Andrey Rublev 6

3 Felix Auger-Aliassime 7

4 Daniil Medvedev 8

5 Alexander Zverev 13

6 Marin Cilic 18

7 Borna Coric 23

8 Roberto Bautista Agut 25

Daniel Evans 30

Alejandro Davidovich Fokina 32

Botic van de Zandschulp 34

Jack Draper 38

Emil Ruusuvuori 46

Lorenzo Sonego 47

Soonwoo Kwon 52

Constant Lestienne 55

Quentin Halys 61

Tallon Griekspoor 63

Jiri Lehecka 71

ALTERNATES

1 Ilya Ivashka 73

2 Marton Fucsovics 78

3 Christopher O’Connell 80

4 Aslan Karatsev 82

5 Jason Kubler 84

6 Nikoloz Basilashvili 90

7 Roman Safiullin 97

8 Vasek Pospisil 99

9 Radu Albot 100

10 Norbert Gombos 109