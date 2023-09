Entry List Atp Stoccolma 2023: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 250 di Stoccolma 2023. Si gioca dal 16 al 22 ottobre sui campi veloci indoor della città svedese. Holger Rune è l’unico top-20 che ha deciso di iniziare la sua stagione indoor europea dal torneo di Stoccolma. Ma gli occhi sono puntati sul nostro Matteo Berrettini, che almeno secondo i piani si è prefissato come obiettivo quello di tornare in gara proprio nella capitale svedese dopo l’infortunio degli US Open. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Stoccolma.

TUTTE LE ENTRY LIST 2023

CALENDARIO ATP 2023

CALENDARIO WTA 2023

ENTRY LIST ATP 250 STOCCOLMA 2023

1 Holger Rune 4

2 Tallon Griekspoor 24

3 Alejandro Davidovich Fokina 25

4 Daniel Evans 27

5 Sebastian Baez 28

6 Jiri Lehecka 30

7 Christopher Eubanks 32

8 Adrian Mannarino 34

Laslo Djere 37

Lorenzo Sonego 38

Stan Wawrinka 40

Roberto Bautista Agut 42

Miomir Kecmanovic 47

J.J. Wolf 51

Dusan Lajovic 52

Roman Safiullin 55

Emil Ruusuvuori 57

Marton Fucsovics 58

Gael Monfils 35 (PR)

ALTERNATES

1 Matteo Berrettini 66

2 Bernabe Zapata Miralles 74

3 Thiago Seyboth Wild 76

4 Borna Gojo 77

5 Dominik Koepfer 79

6 Jaume Munar 83

7 Alexander Shevchenko 86

8 Daniel Elahi Galan 87

9 Nuno Borges 88

10 Dominic Stricker 90