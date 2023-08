Entry list Atp Astana 2023: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 250 di Astana 2023. Si gioca dal 27 settembre al 03 ottobre sui campi veloci della città kazaka. Evento che risente della presenza in calendario durante del torneo di Pechino durante la stessa settimana. In Kazakhstan c’è un livello medio di tutto rispetto, con moltissimi giocatori tra il n°20 e il n°50, ma di fatto mancano i top del circuito, che hanno tutti preferito giocare in Cina. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Astana.

ENTRY LIST ATP 250 ASTANA 2023

1 Borna Coric 23 2 Tallon Griekspoor 24 3 Alexander Bublik 27 4 Jiri Lehecka 29 5 Sebastian Korda 31 6 Sebastian Baez 32 7 Adrian Mannarino 35 8 Laslo Djere 38 Alexei Popyrin 41 Stan Wawrinka 49 Marton Fucsovics 57 Sebastian Ofner 58 Gregoire Barrere 59 Marcos Giron 62 Roberto Carballes Baena 63 Botic van de Zandschulp 65 Corentin Moutet 72 Arthur Rinderknech7 73 Juan Pablo Varillas 74

ALTERNATES

1 Dominik Koepfer 75

2 Bernabe Zapata Miralles 76

3 Nuno Borges 79

4 Dominic Thiem 81 8

5 Jaume Munar 82

6 Alexander Shevchenko 83

7 Alexandre Muller 84

8 Michael Mmoh 89

9 Fabian Marozsan 92

10 Jiri Vesely 94 (PR)