Genoa-Empoli 1-1, Gilardino: “Rammarico per non aver vinto, Retegui non era al 100%”

Alberto Gilardino ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio tra Genoa ed Empoli nella sfida della 14^ giornata di Serie A 2023/2024: “C’è del rammarico per la mancata vittoria. Dopo aver sbloccato la gara abbiamo avuto tante occasioni per raddoppiare, ma non siamo riuscite a sfruttarle al meglio. Complimenti all’Empoli per aver trovato il pareggio“. Gilardino ha poi parlato dei singoli: “Retegui non era al meglio, tuttavia la volontà era quella di farlo partire titolare perché sta bene e ha dato disponibilità. Sono convinto che settimana dopo settimana ritroverà la forma giusta. Lo stesso vale per Messias, che non giocava da tempo con quest’intensità e minutaggio“. Infine, l’allenatore dei rossoblù ha concluso: “Alleno un gruppo unito, concentrato su un campionato difficile. Non appena avremo a disposizione tutti i giocatori troveremo soluzioni alternative“.