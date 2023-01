Entry list Atp Rio de Janeiro 2023: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 500 di Rio De Janeiro 2023. Si gioca dal 20 al 26 febbraio sulla terra rossa della città brasiliana. Carlos Alcaraz si presente a Rio per difendere il titolo conquistato un anno fa, ma attenzione al nostro Lorenzo Musetti, che sul rosso è già stato in grado di sconfiggerlo nel 2022 ad Umag. Campo partecipanti simile a quello della settimana prima a Buenos Aires, come ovvia che fosse. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 500 di Rio de Janeiro.

TUTTE LE ENTRY LIST 2023

CALENDARIO ATP 2023

CALENDARIO WTA 2023

ENTRY LIST ATP 500 RIO DE JANEIRO 2023

1 Carlos Alcaraz 1

2 Cameron Norrie 12

3 Lorenzo Musetti 19

4 Diego Schwartzman 26

5 Francisco Cerundolo 29

6 Albert Ramos-Vinolas 37

7 Sebastian Baez 44

8 Alex Molcan 53

Fabio Fognini 57

Pedro Cachin 58

Pedro Martinez 60

Jaume Munar 64

Laslo Djere 68

Daniel Elahi Galan 70

Bernabe Zapata Miralles 72

Roberto Carballes Baena 75

Federico Coria 76

Thiago Monteiro 77

Tomas Martin Etcheverry 79

Joao Sousa 81

Dominic Thiem 6 (PR)

Hugo Dellien 73 (PR)

ALTERNATES

1 Dusan Lajovic 86

2 Cristian Garin 87

3 Facundo Bagnis 91

4 Marco Cecchinato 93

5 Alejandro Tabilo 102

6 Juan Pablo Varillas 103

7 Hugo Gaston 104

8 Pablo Andujar 121

9 Fernando Verdasco 123

10 Elias Ymer 124