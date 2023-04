Entry list Atp Ginevra 2023: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 250 di Ginevra 2023. Si gioca dal 21 al 27 maggio sulla terra rossa della città svizzera. Nonostante la manifestazione, come da tradizione, sia in programma nei giorni che precedono il Roland Garros, con molti big che decidono di riposare/preparare al meglio lo slam, in paio di top-10 hanno invece deciso di giocare qui in Svizzera. Casper Ruud prova a portare a casa il titolo, ma Taylor Fritz è pronto alla battaglia. Nessun azzurro ha scelto di preparare lo slam transalpino con questo 250. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Banja Luka.

TUTTE LE ENTRY LIST 2023

CALENDARIO ATP 2023

CALENDARIO WTA 2023

ENTRY LIST ATP 250 GINEVRA 2023

1 Casper Ruud 4

2 Taylor Fritz 10

3 Denis Shapovalov 27

4 Botic van de Zandschulp 29

5 Tallon Griekspoor 36

6 Ben Shelton 38

7 Dusan Lajovic 40

8 Bernabe Zapata Miralles 42

Adrian Mannarino 46

J.J. Wolf 49

Nicolas Jarry 51

Roberto Carballes Baena 53

Alexander Bublik 55

Yibing Wu 57

Marcos Giron 61 6

Constant Lestienne 62

Jan-Lennard Struff 65

John Isner 68 6

Ilya Ivashka 69

ALTERNATES

1 Laslo Djere 70

2 Cristian Garin 73

3 Hugo Dellien 73 (PR)

4 Guido Pella 75 (PR)

5 Marc-Andrea Huesler 76

6 Federico Coria 78

7 Filip Krajinovic 79

8 Arthur Rinderknech 80

9 Christopher O’Connell 81

10 Marton Fucsovics 83