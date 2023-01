Entry list Atp Montpellier 2023: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 250 di Montpellier 2023. Si gioca dal 6 al 12 febbraio sulla sul veloce indoor della città transalpina. Jannik Sinner punta a fare punti pesanti in condizioni di gioco che l’hanno sempre visto ottenere ottimi risultati in passato. Holger Rune potrebbe essere l’ostacolo più complicato per il giovane tennista azzurro. Al via anche Lorenzo Sonego, che in Francia ha buoni ricordi, avendo vinto pochi mesi fa a Metz. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Montpellier.

ENTRY LIST ATP 250 MONTPELLIER 2023

1 Holger Rune 10

2 Pablo Carreno Busta 15

3 Jannik Sinner 16

4 Borna Coric 23

5 Roberto Bautista Agut 26

6 Grigor Dimitrov 29

7 Alejandro Davidovich Fokina 32

8 Botic van de Zandschulp 34

Alexander Bublik 36

Maxime Cressy 39

Lorenzo Sonego 44

Arthur Rinderknech 45

Emil Ruusuvuori 46

Benjamin Bonzi 50

Aslan Karatsev 52

Marc-Andrea Huesler 55

Filip Krajinovic 56

Quentin Halys 64

Constant Lestienne 65

Richard Gasquet 67

Marton Fucsovics 73

ALTERNATES

1 Mikael Ymer 77

2 Gregoire Barrere 88

3 Jeremy Chardy 88 (PR)

4 Nikoloz Basilashvili 89

5 Vasek Pospisil 94

6 Zhizhen Zhang 97

7 Roman Safiullin 98

8 Ugo Humbert 108

9 Norbert Gombos 111

10 Tomas Machac 115