Entry list Atp Banja Luka 2023: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 250 di Banja Luka 2023. Si gioca dal 17 al 23 aprile sulla terra rossa della città della Bosnia&Herzegovina. Il torneo di Belgrado resta nei Balcani, ma si sposta per la prima volta in Bosnia, dove andrà in scena un 250 che avrà come sua stella un certo Novak Djokovic. Con lui anche un altro top 10 quale Andrey Rublev. Due gli italiani che sono stati ammessi direttamente al tabellone principale, ovvero Fabio Fognini e Marco Cecchinato. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Banja Luka.

ENTRY LIST ATP 250 BANJA LUKA 2023

1 Novak Djokovic 2

2 Andrey Rublev 7

3 Borna Coric 20

4 Miomir Kecmanovic 35

5 Tallon Griekspoor 36

6 Richard Gasquet 40

7 Jiri Lehecka 44

8 Benjamin Bonzi 49

Alex Molcan 56

Laslo Djere 58

Gregoire Barrere 65

Federico Coria 67

Dusan Lajovic 76

Filip Krajinovic 77

Stan Wawrinka 87

Juan Pablo Varillas 88

Fabio Fognini 91

Alexei Popyrin 93

Marco Cecchinato 95

ALTERNATES

1 Taro Daniel 97

2 Hugo Gaston 98

3 Facundo Bagnis 100

4 Alexander Shevchenko 101

5 Attila Balazs 101 (PR)

6 Aleksandar Kovacevic 102

7 Roman Safiullin 104

8 Juan Manuel Cerundolo 105

9 Aslan Karatsev 107

10 Luca Van Assche 108