Entry list Atp Houston 2023: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 250 di Houston 2023. Si gioca dal 3 al 9 aprile sulla terra rossa della città del Texas, Stati Uniti. Come spesso accade torneo che vede la presenza di tantissimi giocatori locali, che decidono di prolungare la loro permanenza oltreoceano e iniziare con qualche settimana di ritardo la trasferta europea. Ai nastri di partenza anche altri che hanno come base di allenamento gli States. Nessun italiano al via. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 dell’Estoril.

ENTRY LIST ATP 250 HOUSTON 2023

1 Frances Tiafoe 16

2 Tommy Paul 19

3 John Isner 39

4 J.J. Wolf 44

5 Brandon Nakashima 48

6 Tomas Martin Etcheverry 61

7 Yibing Wu 67

8 Adrian Mannarino 68

Marcos Giron 73

Filip Krajinovic 74

Jason Kubler 75

Jordan Thompson 87

Daniel Elahi Galan 89

Denis Kudla 90

Emilio Gomez 92

Zhizhen Zhang 93

Max Purcell 95

Facundo Bagnis 96

Cristian Garin 97

ALTERNATES

1 Daniel Altmaier 98

2 Hugo Dellien 99

3 Taro Daniel 103

4 Juan Manuel Cerundolo 104

5 Aleksandar Kovacevic 107

6 Christopher Eubanks 108

7 James Duckworth 114

8 Gijs Brouwer 119

9 Pedro Martinez 120

10 Borna Gojo 121