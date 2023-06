Entry list Atp Gstaad 2023: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 250 di Gstaad 2023. Si gioca dal 17 al 23 luglio sui campi in terra rossa in altura della città svizzera. Nessun top-10, ma un’entry list comunque importante per il torneo elvetico, dove Felix Auger-Aliassime è il nome di punta. Dietro di lui il tedesco Struff e tra i principali contendenti alla vittoria anche il nostro Lorenzo Sonego. Non figura tra gli iscritti Matteo Berrettini, finalista lo scorso anno. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Gstaad.

ENTRY LIST ATP 250 GSTAAD 2023

1 Felix Auger-Aliassime 12 2 Jan-Lennard Struff 21 3 Roberto Bautista Agut 23 4 Denis Shapovalov 27 5 Jiri Lehecka 36 6 Lorenzo Sonego 39 7 Miomir Kecmanovic 40 8 Roberto Carballes Baena 52 Yannick Hanfmann 53 Zhizhen Zhang 55 Daniel Altmaier 60 Juan Pablo Varillas 61 Arthur Fils 62 Mikael Ymer 63 Laslo Djere 65 Pedro Cachin 68 Albert Ramos-Vinolas 72 Benjamin Bonzi 78 Marc-Andrea Huesler 80

ALTERNATES

1 Arthur Rinderknech 83

2 Stan Wawrinka 86

3 Dominic Thiem 89

4 Alexander Shevchenko 93

5 Alexei Popyrin 94

6 Ilya Ivashka 96

7 Alexandre Muller 103

8 Taro Daniel 104

9 Tomas Machac 106

10 Jaume Munar 108