Entry list Atp Stoccarda 2023: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 250 di Stoccarda 2023. Si gioca dal 12 al 18 giugno sull’erba della città tedesca. La speranza è che Matteo Berrettini possa essere presente per difendere il titolo e i 250 punti conquistati lo scorso anno. Con lui, in teoria dovrebbero esserci anche Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, ma tanti sono i giocatori di interesse. A partire da Nick Kyrgios, passando per gli americani Fritz e Tiafoe. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Stoccarda.

ENTRY LIST ATP 250 STOCCARDA 2023

1 Taylor Fritz 9

2 Frances Tiafoe 12

3 Hubert Hurkacz 15

4 Tommy Paul 17

5 Lorenzo Musetti 19

6 Matteo Berrettini 20

7 Nick Kyrgios 26

8 Denis Shapovalov 27

Jan-Lennard Struff 28

Grigor Dimitrov 33

Alejandro Davidovich Fokina 34

Jiri Lehecka 39

Richard Gasquet 44

Lorenzo Sonego 48

Aslan Karatsev 53

Nicolas Jarry 56

Yibing Wu 57

Jack Draper 58

Marcos Giron 60

ALTERNATES

1 Laslo Djere 62

2 Gregoire Barrere 63

3 Benjamin Bonzi 64

4 Daniel Altmaier 65

5 Jason Kubler 66

6 Corentin Moutet 67

7 Zhizhen Zhang 69

8 Constant Lestienne 70

9 Ilya Ivashka 73

10 Christopher O’Connell 78