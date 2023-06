Entry list Atp Newport 2023: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 250 di Newport 2023. Si gioca dal 17 al 23 luglio sui campi in erba della cittadina del Rhode Island. Manifestazione sempre particolare, con pochi big e tanti specialisti dei campi in erba che provano ad ottenere gli ultimi punti anche dopo Wimbledon. Tanti statunitensi, ma anche australiani al via. Tommy Paul è l’unico top-30 presente al momento della chiusura delle iscrizioni. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Newport.

TUTTE LE ENTRY LIST 2023

CALENDARIO ATP 2023

CALENDARIO WTA 2023

ENTRY LIST ATP 250 NEWPORT 2023

1 Tommy Paul 15 2 Ugo Humbert 37 3 Maxime Cressy 42 4 Adrian Mannarino 46 5 Max Purcell 64 6 Mackenzie McDonald 67 7 Constant Lestienne 71 8 Jordan Thompson 76 Christopher Eubanks 77 Corentin Moutet 79 Dominik Koepfer 84 Aleksandar Vukic 92 Jason Kubler 97 John Isner 102 Radu Albot 105 James Duckworth 109 Yosuke Watanuki 112 Rinky Hijikata 114 Michael Mmoh 118

ALTERNATES

1 Aleksandar Kovacevic 120

2 Gabriel Diallo 139

3 Liam Broady 143

4 Gijs Brouwer 152

5 Kaichi Uchida 154

6 Geoffrey Blancaneaux 163

7 Maximilian Marterer 169

8 Sho Shimabukuro 172 1

9 Denis Kudla 189

10 Shintaro Mochizuki 197