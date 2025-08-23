Alle 18.30 al Mapei Stadium i campioni d’Italia di Conte affrontano il neopromosso Sassuolo: in campo senza Lukaku, fermo per infortunio. Diretta esclusiva su DAZN.

La nuova stagione di Serie A si apre con il match tra Sassuolo e Napoli, in programma oggi alle 18.30 al Mapei Stadium. Sarà la prima gara ufficiale per i campioni d’Italia, reduci da un precampionato altalenante e costretti a rinunciare a Romelu Lukaku, fuori tre mesi per infortunio muscolare.

Conte riparte da certezze e nuovi innesti: Meret tra i pali, difesa guidata da Di Lorenzo e Rrahmani, in mediana Anguissa-Lobotka-De Bruyne e davanti spazio a Lucca, supportato da Politano e McTominay.

Il Sassuolo di Fabio Grosso, tornato in A dopo un solo anno di purgatorio in Serie B, si affida al tridente classico con Berardi, Pinamonti e Laurienté.

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Ghion, Boloca, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Napoli (4-3-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, McTominay; Lucca. All. Conte

Dove vederla

La sfida Sassuolo-Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, disponibile su smart tv e in streaming su app e piattaforma web.