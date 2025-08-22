Vuelta a España 2025, la startlist definitiva: domani il via all’80ª edizione
Ha inizio domani la Vuelta a España 2025, corse di cui è detentore Primoz Roglic. Di seguito la startlist definitiva.
Domani, 23 agosto 2025, partirà la Vuelta a España 2025, ultimo Grande Giro dell’anno. La corsa spagnola avrà, come di consueto per i Grandi Giri, una partenza estera. Per quest’anno, la corsa partirà dall’Italia, più precisamente Piemonte, con tre tappe nella regione con capoluogo Torino.
Proprio in quest’ultima città, ci sarà la grande partenza, con la Torino-Novara. Seconda tappa Alba-Limone Piemonte, mentre l’ultima tappa italiana sarà la San Maurizio Canavese-Ceres. Dopo queste tre tappe interamente italiane, la quarta partirà sempre dalla penisola (Susa), per poi però terminare a Voiron, in Francia.
Come gli altri Grandi Giri, anche questa Vuelta a España 2025 si preannuncia una corsa che offrirà diversi spunti e tante emozioni. Domani la Grande Partenza, e la startlist adesso è ufficiale e definitiva.
Vuelta a España 2025, Vingeegard il favorito: attenzione ad Almeida e Landa
Il grande assente sarà Tadej Pogacar, che dopo la vittoria del Tour de France ha deciso di programmare il finire della stagione e la prossima annata in altro modo. Di diverso avviso è stato invece Jonas Vingegaard, che dopo il secondo posto della Grand Boucle ha optato per provare a vincere il Grande Giro spagnolo, ancora mai vinto con solo un 2° posto nel 2023.
Oltre il danese, tanta attenzione a Joao Almeida e Mikel Landa, padrone di casa. Sugli scudi anche il nostro Ciccone, e anche l’austriaco Felix Gall, in forma già nel Tour de France di questa stagione. Di seguito la startlist definitiva:
UAE TEAM EMIRATES XRG
1 João ALMEIDA
2 Juan AYUSO
3 Mikkel BJERG
4 Felix GROSSSCHARTNER
5 Domen NOVAK
6 Ivo OLIVEIRA
7 Marc SOLER
8 Jay VINE
TEAM VISMA | LEASE A BIKE
11 Jonas VINGEGAARD
12 Axel ZINGLE
13 Victor CAMPENAERTS
14 Matteo JORGENSON
15 Wilco KELDERMAN
16 Sepp KUSS
17 Ben TULETT
18 Dylan VAN BAARLE
LIDL-TREK
21 Andrea BAGIOLI
22 Julien BERNARD
23 Giulio CICCONE
24 Amanuel GHEBREIGZABHIER
25 Daan HOOLE
26 Søren KRAGH ANDERSEN
27 Mads PEDERSEN
28 Carlos VERONA
MOVISTAR TEAM
31 Jorge ARCAS
32 Orluis AULAR
33 Carlos CANAL
34 Pablo CASTRILLO
35 Jefferson CEPEDA
36 Iván GARCÍA CORTINA
37 Michel HESSMANN
38 Javier ROMO
RED BULL – BORA – HANSGROHE
41 Jai HINDLEY
42 Giovanni ALEOTTI
43 Nico DENZ
44 Finn FISHER-BLACK
45 Giulio PELLIZZARI
46 Matteo SOBRERO
47 Tim VAN DIJKE
48 Ben ZWIEHOFF
SOUDAL QUICK-STEP
51 Mikel LANDA
52 William Junior LECERF
53 Valentin PARET-PEINTRE
54 Pepijn REINDERINK
55 Maximilian SCHACHMANN
56 Mauri VANSEVENANT
57 Louis VERVAEKE
58 Gianmarco GAROFOLI
INEOS GRENADIERS
61 Magnus SHEFFIELD
62 Egan BERNAL
63 Filippo GANNA
64 Bob JUNGELS
65 Michał KWIATKOWSKI
66 Victor LANGELLOTTI
67 Brandon RIVERA
68 Ben TURNER
ALPECIN-DECEUNINCK
71 Jasper PHILIPSEN
72 Tobias BAYER
73 Ramses DEBRUYNE
74 Gal GLIVAR
75 Edward PLANCKAERT
76 Jonas RICKAERT
77 Oscar RIESEBEEK
78 Luca VERGALLITO
EF EDUCATION-EASYPOST
81 Esteban CHAVES
82 Markel BELOKI
83 Madis MIHKELS
84 Lukas NERURKAR
85 Sean QUINN
86 Archie RYAN
87 James SHAW
88 Jardi Christiaan VAN DER LEE
DECATHLON AG2R LA MONDIALE
91 Felix GALL
92 Bruno ARMIRAIL
93 Léo BISIAUX
94 Sander DE PESTEL
95 Jordan LABROSSE
96 Nans PETERS
97 Callum SCOTSON
98 Johannes STAUNE-MITTET
BAHRAIN VICTORIOUS
101 Antonio TIBERI
102 Santiago BUITRAGO
103 Nicolò BURATTI
104 Roman ERMAKOV
105 Jack HAIG
106 Mathijs PAASSCHENS
107 Finlay PICKERING
108 Torstein TRÆEN
Q36.5 PRO CYCLING TEAM
111 Tom PIDCOCK
112 David DE LA CRUZ
113 Xabier AZPARREN
114 Fabio CHRISTEN
115 Damien HOWSON
116 Nickolas ZUKOWSKY
117 David GONZALEZ
118 Marcel CAMPRUBI
XDS ASTANA TEAM
121 Harold TEJADA
122 Nicola CONCI
123 Lorenzo FORTUNATO
124 Sergio HIGUITA
125 Harold Martín LÓPEZ
126 Fausto MASNADA
127 Wouter POELS
128 Nicolas VINOKUROV
GROUPAMA-FDJ
131 Clément BRAZ AFONSO
132 Rémi CAVAGNA
133 David GAUDU
134 Thibaud GRUEL
135 Guillaume MARTIN
136 Rudy MOLARD
137 Brieuc ROLLAND
138 Stefan KÜNG
CAJA RURAL-SEGUROS RGA
141 Guillermo SILVA
142 Abel BALDERSTONE
143 Fernando BARCELO
144 Joan BOU
145 Jaume GUARDEÑO
146 Alex MOLENAAR
147 Joel NICOLAU
148 Jakub OTRUBA
TEAM JAYCO ALULA
151 Ben O’CONNOR
152 Koen BOUWMAN
153 Edward DUNBAR
154 Anders FOLDAGER
155 Patrick GAMPER
156 Chris HARPER
157 Christopher JUUL-JENSEN
158 Kelland O’BRIEN
ARKÉA-B&B HOTELS
161 Raúl GARCÍA PIERNA
162 Jenthe BIERMANS
163 Victor GUERNALEC
164 Léandre LOZOUET
165 Cristián RODRÍGUEZ
166 Louis ROULAND
167 Alessandro VERRE
168 Pierre THIERRY
COFIDIS
171 Emanuel BUCHMANN
172 Sergio SAMITIER
173 Stanisław ANIOŁKOWSKI
174 Simon CARR
175 Bryan COQUARD
176 Jesús HERRADA
177 Oliver KNIGHT
178 Paul OURSELIN
INTERMARCHÉ-WANTY
181 Huub ARTZ
182 Kamiel BONNEU
183 Dries DE POOTER
184 Arne MARIT
185 Louis MEINTJES
186 Simone PETILLI
187 Dion SMITH
188 Luca VAN BOVEN
TEAM PICNIC POSTNL
191 Patrick EDDY
192 Chris HAMILTON
193 Bjoern KOERDT
194 Gijs LEEMREIZE
195 Guillermo MARTINEZ
196 Timo ROOSEN
197 Casper VAN UDEN
198 Kevin VERMAERKE
LOTTO CYCLING TEAM
201 Lars CRAPS
202 Jasper DE BUYST
203 Arjen LIVYNS
204 Alec SEGAERT
205 Eduardo SEPULVEDA
206 Liam SLOCK
207 Elia VIVIANI
208 Jonas GREGAARD
BURGOS BURPELLET BH
211 Mario APARICIO
212 Sergio CHUMIL
213 Antonio Eric FAGUNDEZ
214 Jose Luis FAURA
215 Hugo DE LA CALLE
216 Carlos GARCIA PIERNA
217 Sinuhe FERNANDEZ
218 Daniel CAVIA
ISRAEL – PREMIER TECH
221 George BENNETT
222 Pier-andré CÔTÉ
223 Marco FRIGO
224 Jan HIRT
225 Nadav RAISBERG
226 Jake STEWART
227 Ethan VERNON
228 Matthew RICCITELLO