Entry list Atp Delray Beach 2023: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 250 di Delray Beach 2023. Si gioca dal 13 al 19 febbraio sul veloce outdoor della città della Florida, Stati Uniti. E come la settimana prima a Dallas anche qui sono i tennisti di casa a dominare la lista dei partecipanti. Taylor Fritz unico top-20 presente al via, ma avrà un avversario non semplice in Shapovalov. Ma le speranze per i tennisti di casa non sono riposte solo nel loro numero uno, con giovani come Brooksby o Shelton pronti a provare l’exploit. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Delray Beach.

ENTRY LIST ATP 250 DELRAY BEACH 2023

1 Taylor Fritz 9

2 Denis Shapovalov 22

3 Miomir Kecmanovic 27

4 Yoshihito Nishioka 33

5 Tommy Paul 35

6 Jenson Brooksby 39

7 Reilly Opelka 40

8 John Isner 43

Adrian Mannarino 45

Marcos Giron 56

Mackenzie McDonald 65

J.J. Wolf 67

Jiri Lehecka 71

Ilya Ivashka 73

Oscar Otte 74

Jordan Thompson 88

Ben Shelton 89

Daniel Altmaier 92

Taro Daniel 94

ALTERNATES

1 Radu Albot 100

2 Emilio Gomez 101

3 Alejandro Tabilo 102

4 Ugo Humbert 106

5 Michael Mmoh 107

6 Denis Kudla 108

7 Nuno Borges 111

8 Yibing Wu 114

9 Christopher Eubanks 116

10 Steve Johnson 119