Entry list Atp Masters 1000 Parigi-Bercy 2023: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023. Si gioca dal 30 ottobre al 5 novembre sui campi veloci indoor. L’ultimo 1000 della stagione tennistica vedrà al via tutti i big che cercheranno la forma migliore in vista delle ATP Finals di Torino e soprattutto la lotta per gli ultimi posti per entrare tra i primi otto. L’Italia al momento si presenta con Sinner, Musetti e Arnaldi direttamente in main draw. Di seguito l’entry list completa del torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy.

ENTRY LIST MASTERS 1000 PARIGI-BERCY 2023

1 Novak Djokovic 1

2 Carlos Alcaraz 2

3 Daniil Medvedev 3

4 Jannik Sinner 4

5 Holger Rune 5

6 Stefanos Tsitsipas 6

7 Andrey Rublev 7

8 Taylor Fritz 8

9 Casper Ruud 9

10 Alexander Zverev 10

11 Alex de Minaur 11

12 Tommy Paul 12

13 Frances Tiafoe 13

14 Karen Khachanov 14

15 Felix Auger-Aliassime 15

16 Cameron Norrie 16

Hubert Hurkacz 17

Lorenzo Musetti 18

Grigor Dimitrov 19

Ben Shelton 20

Francisco Cerundolo 21

Nicolas Jarry 22

Adrian Mannarino 23

Tallon Griekspoor 24

Alejandro Davidovich Fokina 25

Sebastian Korda 26

Jan-Lennard Struff 27

Borna Coric 28

Sebastian Baez 29

Jiri Lehecka 30

Tomas Martin Etcheverry 31

Christopher Eubanks 32

Daniel Evans 33

Ugo Humbert 34

Alexander Bublik 35

Laslo Djere 36

Denis Shapovalov 37

Mackenzie McDonald 38

Andy Murray 39

Roberto Bautista Agut 40

Max Purcell 41

Matteo Arnaldi 42

Gael Monfils 35 (PR)

Pablo Carreno Busta 18 (PR)

ALTERNATES

1 Alexei Popyrin 43

2 Arthur Fils 44

3 Miomir Kecmanovic 45

4 Stan Wawrinka 46

5 Daniel Altmaier 47

6 Yoshihito Nishioka 48

7 Sebastian Ofner 49

8 Roman Safiullin 50

9 J.J. Wolf 51

10 Aslan Karatsev 52