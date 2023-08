Vuelta a Espana 2023, calendario e programma delle tappe: orari, diretta tv e streaming

Il calendario e il programma completo della Vuelta a Espana 2023, il terzo e ultimo Grande Giro che si disputa quest’anno da sabato 26 agosto a domenica 17 settembre. Grande attesa per tre settimane di corsa che vedono tra i protagonisti più accreditati corridori del calibro di Primoz Roglic, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel. I primi due sono rispettivamente i vincitori del Giro e del Tour di quest’anno e sono anche compagni di squadra alla Jumbo-Visma, mentre il belga è stato sicuramente rinfrancato dal recente successo al Mondiale di Glasgow nella cronometro. Come sempre il percorso della Vuelta si prospetta spettacolare e molto selettivo, con ben sette frazioni di alta montagna che sicuramente bilanceranno la cronometro individuale e la cronometro a squadre previste. Di seguito il dettaglio delle tappe della Vuelta 2023.

TV E STREAMING – La Vuelta a Espana 2023 sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Eurosport, mentre non è prevista alcuna diretta tv in chiaro. Gli appassionati potranno seguire la corsa anche in diretta streaming tramite Eurosport.it, Discovery+, Sky Go e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta giorno dopo giorno con classifiche, aggiornamenti live, pagelle e molto altro ancora.

Il calendario della Vuelta 2023

Prima tappa, sabato 26 agosto: Barcellona – Barcellona, 14,6 km (cronometro a squadre)

Prima partenza: 19:05 Ultimo arrivo: 20:45 circa

Seconda tappa, domenica 27 agosto: Mataro’ – Barcellona, 181,3 km

Partenza: 13:10 Arrivo: 17:20-17:45

Terza tappa, lunedì 28 agosto: Suria – Arinsal. Andorra, 158,5 km

Partenza: 13:27 Arrivo: 17:20-17:45

Quarta tappa, martedì 29 agosto: Andorra la Vella – Tarragona, 183,4 km

Partenza: 13:20 Arrivo: 17:20-17:40

Quinta tappa, mercoledì 30 agosto: Morella – Burriana, 158,7 km

Partenza: 13:11 Arrivo: 17:20-17:45

Sesta tappa, giovedì 31 agosto: La Vall d’Uixó – Observatorio Astrofisico de Javalambre, 181,3 km

Partenza: 12:34 Arrivo: 17:15-17:45

Settima tappa, venerdì 1 settembre: Utiel – Oliva, 188,8 km

Partenza: 12:57 Arrivo: 17:20-17:45

Ottava tappa, sabato 2 settembre: Dénia – Xorret de Catí. Costa Blanca Interior, 164,8 km

Partenza: 13:10 Arrivo: 17:20-17:45

Nona tappa, domenica 3 settembre: Cartagena – Caravaca de la Cruz, 180,9 km

Partenza: 12:39 Arrivo: 17:00-17:30

Lunedì 4 settembre: primo giorno di riposo

Decima tappa, martedì 5 settembre: Valladolid – Valladolid, 25 km (Cronometro individuale)

Prima partenza: 13:57 Ultimo arrivo: 17:30 circa

Undicesima tappa, mercoledì 6 settembre: Lerma – La Laguna Negra.Vinuesa, 163,2 km

Partenza: 13:19 Arrivo: 17:20-17:45

Dodicesima tappa, giovedì 7 settembre: Ólvega – Zaragoza (165,4 km)

Partenza: 14:10 Arrivo: 17:20-17:40

Tredicesima tappa, venerdì 8 settembre: Formigal. Huesca La Magia – Col du Tourmalet, 134,7 km

Partenza: 13:58 Arrivo: 17:20-17:40

Quattordicesima tappa, sabato 9 settembre: Sauveterre-de-Béarn – Larra-Belagua, 161,7 km

Partenza: 13:17 Arrivo: 17:15-17:45

Quindicesima tappa, domenica 10 settembre: Pamplona – Lekunberri, 156,5 km

Partenza: 13:33 Arrivo: 17:20-17:40

Lunedì 11 settembre: secondo giorno di riposo

Sedicesima tappa, martedì 12 settembre: Liencres Playa – Bejes, 119,7 km

Partenza: 14:47 Arrivo: 17:25-17:40

Diciassettesima tappa, mercoledì 13 settembre: Ribadesella – Alto de l’Angliru, 122,6 km

Partenza: 13:57 Arrivo: 17:20-17:45

Diciottesima tappa, giovedì 14 settembre: Pola de Allande – La Cruz de Linares, 178,9 km

Partenza: 12:55 Arrivo: 17:15-17:45

Diciannovesima tappa, venerdì 15 settembre: La Bañeza – Iscar, 177,4 km

Partenza: 13:29 Arrivo: 17:20-17:40

Ventesima tappa, sabato 16 settembre: Manzanares El Real – Guadarrama, 208,4 km

Partenza: 12:02 Arrivo: 17:15-17:45

Ventunesima tappa, domenica 17 settembre: Hipodromo de la Zarzuela – Madrid, 101 km

Partenza: 17:19 Arrivo: 19:50-20:05