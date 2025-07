Europeo femminile, saranno quarti per l’Italia, l’avversaria è la Norvegia: tutto quello che c’è da sapere sulla contendente della semifinale

Il gol di Elisabetta Oliviero alla sua prima da titolare con la maglia azzurra ha regalato un’emozione a se stessa e a tutta l’Italia: anche grazie alla sua rete al 10′, infatti, le Azzurre hanno centrato la qualificazione ai quarti dell’Europeo dopo ben 12 anni lontani dalle scene e dal calcio che conta a livello di Nazionale.

La Nazionale guidata da Andrea Soncin, in lacrime per la commozione nel post-gara, ha tagliato un traguardo importante che mancava da molto tempo e che ha ridato fiducia a una squadra ancora in via di definizione, ma compatta e focalizzata sull’obiettivo della vittoria. Lungo il cammino delle ragazze ci sarà la Norvegia, la prima classificata del Girone A.

Soncin ha guidato l’Italia verso l’impresa: quarti dell’Europeo dopo 12 anni

Vittoria di misura contro il Portogallo firmata Arianna Caruso, pareggio per 1 a 1 con rammarico contro il Portogallo deciso dall’eurogol della capitana Cristiana Girelli, sconfitta per 3 a 1 contro “l’Invincibile Armata” spagnola sbloccata dalla rete di Elisabetta Oliviero. Questo il percorso delle Azzurre, che hanno staccato il pass per i quarti dell’Europeo femminile con 4 punti e una migliore differenza reti rispetto al Portogallo.

Nel giorno della vittoria dei Mondiali del 1982 e dell’Europeo 2021 sponda maschile, è dunque arrivata una notizia dolce anche dalla controparte femminile, persino nella sconfitta contro le Campionesse del Mondo in carica, salite in cattedra subito dopo lo svantaggio. Le Azzurre dovranno rimettersi in carreggiata per preparare la gara contro la Norvegia, che ha centrato la qualificazione da prima del Girone A lungo una strada in salita… e con un pizzico di fortuna.

Norvegia non irresistibile nel Girone, ma occhio a Hegerberg e compagne

La Norvegia parte sempre da favorita, è una delle realtà del calcio femminile maggiormente consolidate. Anche a quest’Europeo in Svizzera, l’ex Pallone d’Oro Ada Hegerberg ha trascinato la sua squadra verso la qualificazione. Vittoria soffertissima alla prima contro la Svizzera, che ha indirizzato la partita a favore delle scandinave con un autogol di Julia Stierli. Vittoria di misura contro la Finlandia, parzialmente decisa dall’autogol della finlandese Eva Nyström in avvio. Vittoria in un pirotecnico 4 a 3 contro l’Islanda già eliminata, con tanto di rosso a Marit Bratberg Lund, indisponibile ai quarti.

Il precedente più recente che vede coinvolte le scandinave e le italiane risale all’Algarve Cup del 2022, in cui le Azzurre sono uscite vincitrici per 2 a 1. I quarti verranno sicuramente approcciati in modo del tutto diverso dalle norvegesi, che vorranno scendere in campo per rivendicare il proprio strapotere. L’Italia deve preparare la sfida di mercoledì prossimo con la consapevolezza di potersela giocare, perché a fare la differenza sarà la grinta del gruppo, che all’Italia non manca.