Vuelta 2023, sedicesima tappa Liencres Playa – Bejes: data, orari, diretta tv e streaming

La terza e ultima settimana della Vuelta a Espana 2023 si apre martedì 12 settembre con la sedicesima tappa, lunga 120 chilometri da Liencres Playa a Bejes. Finale esplosivo in questa frazione molto breve, con i corridori che si giocheranno tutto sulla salita che porta al traguardo e che è anche l’unica asperità altimetrica della giornata. Il tutto alla vigilia di una delle tappe più attese, quella che porterà la Vuelta in vetta al “mostro” Angliru.

SEDICESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

VUELTA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV

VUELTA 2023: MONTEPREMI E PRIZE MONEY

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero dopo la fase di trasferimento, poco dopo le 14:45. L’arrivo è stato programmato, in base alle previsioni sulla media oraria della corsa, tra le 17:25 e le 17:40. La sedicesima tappa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport dalle 14:15, oltre che in diretta streaming grazie a Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.