Vuelta 2023, sesta tappa La Vall d’Uixó – Observatorio de Javalambre: data, orari, diretta tv e streaming

Giovedì 31 agosto è il giorno della sesta tappa della Vuelta a Espana 2023, che propone i 181,3 chilometri da La Vall d’Uixó all’Observatorio Astrofisico de Javalambre. Un duro arrivo in salita, proposto per la prima volta nel 2019, che dovrebbe rappresentare una delle prime vere battaglie tra gli uomini destinati a giocarsi la maglia rossa. Gli 11 km della salita finale propongono nella seconda parte pendenze costantemente in doppia cifra. Di seguito tutto ciò che serve per seguire la corsa in tempo reale.

SESTA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

VUELTA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI

I TELECRONISTI

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

ORARI, TV E STREAMING – Alle ore 12:35 è prevista la partenza dei corridori dal chilometro zero dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo è fissato in un orario compreso tra le 17:15 e le 17:45 in base alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria tenuta dal gruppo. La tappa sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Eurosport dalle 14:30, con gli appassionati che potranno seguire la corsa anche in diretta streaming grazie a Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.