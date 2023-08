Vuelta 2023, ottava tappa Dénia – Xorret de Catí: data, orari, diretta tv e streaming

La Vuelta a Espana 2023 prosegue sabato 2 settembre con l’ottava tappa, che porta la corsa iberica da Dénia a Xorret de Catí dopo 165 chilometri. Nessun arrivo in salita, ma gli ultimi chilometri promettono spettacolo visto il GPM di prima categoria che si conclude appena prima della breve discesa verso il traguardo. Di seguito tutto quello che serve per seguire al meglio la corsa.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero dopo la fase di trasferimento, intorno alle 12:55. L’arrivo sul traguardo è stato programmato dagli organizzatori tra le 17:20 e le 17:45, in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. La tappa sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Eurosport che si collegherà dalle 14:30, con gli appassionati che potranno seguire la corsa anche in diretta streaming grazie a Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.