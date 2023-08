Vuelta 2023, terza tappa Suria-Arinsal: percorso e altimetria

L’altimetria e il percorso della terza tappa della Vuelta a Espana 2023, lunga 158,5 chilometri da Suria ad Arinsal nel territorio del Principato di Andorra. Grande attesa per il primo arrivo in salita di questa edizione della corsa spagnola, che per l’occasione sconfina appunto ad Andorra. Sarà proprio l’ingresso nel Principato a segnare anche l’arrivo delle due importanti asperità in programma. I corridori dovranno affrontare prima il GPM di prima categoria del Coll de Ordino (17,3 km al 7,7% medio e punte del 10%) e poi la salita finale di Arinsal, lunga 8,3 km al 7,7% medio ma con diversi tratti che toccano il 13% e gli ultimi 5000 metri costantemente in doppia cifra di pendenza.

TERZA TAPPA: ORARI, TV E STREAMING

VUELTA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

L’altimetria della terza tappa