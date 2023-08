Vuelta 2023, quindicesima tappa Pamplona-Lekunberri: data, orari, diretta tv e streaming

Domenica 10 settembre si chiude la seconda settimana della Vuelta a Espana 2023, che propone la quindicesima tappa da Pamplona a Lekunberri. Una frazione lunga 158,5 chilometri che potrebbe rivelarsi adatta alle fughe, dopo due giornate di alta montagna che sicuramente lasceranno molte scorie nelle gambe dei corridori. Gli uomini di classifica dovranno comunque tenersi pronti con i due GPM di seconda categoria nel finale che potrebbero creare qualche tensione in gruppo. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa.

ORARI, TV E STREAMING – La quindicesima tappa scatterà dal chilometro zero intorno alle 13:30 dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo è stato programmato dagli organizzatori in un orario compreso tra le 17:20 e le 17:40 in base alle previsioni sulla media oraria della corsa. Gli appassionati potranno seguire la quindicesima frazione in diretta tv su Eurosport dalle 14:30, oltre che in diretta streaming grazie a Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.