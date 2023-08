Vuelta 2023, tredicesima tappa Formigal – Col du Tourmalet: percorso e altimetria

Il percorso e l’altimetria della tredicesima tappa della Vuelta a Espana 2023, una delle più attese di questa edizione con i suoi 134,7 chilometri da Formigal al Col du Tourmalet. Secondo sconfinamento per la Vuelta di quest’anno, che affronterà una frazione quasi interamente francese. Partenza in salita per il breve Portalet, che appunto segna l’ingresso in Francia: la lunga discesa seguente porterà i corridori all’attacco del Col d’Aubisque, altra salita mitica del Tour de France che misura 16,5 km alla media del 7% e con diversi tratti al 12-13%. Successivamente toccherà all’impegnativo Col des Spandelles, salita di 10,3 km alla media dell’8,3% ma con numerosi tratti che toccano il 13-14%: forse il GPM più duro di giornata da un punto di vista delle pendenze.

In vetta però mancheranno ancora 50 km all’arrivo, visto che dopo la discesa e poco più di 15 km di falsopiano arriverà l’attacco del Tourmalet: salita che non necessita di presentazioni, sarà affrontato il versante di Luz-Saint-Sauveur per un totale di 18,9 km alla media del 7,4%. Un’ascesa infinita e con i tratti più duri proprio negli ultimi metri, insomma una giornata imperdibile destinata a segnare la classifica generale.

L’altimetria della tredicesima tappa

Il dettaglio della salita finale al Tourmalet