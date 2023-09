Vuelta 2023, diciassettesima tappa Ribadesella – Alto de l’Angliru: data, orari, diretta tv e streaming

Una delle frazioni più attese della Vuelta a Espana 2023 è quella in programma mercoledì 13 settembre, giorno della diciassettesima tappa da Ribadesella al mitico Alto de l’Angliru, salita ormai entrata nell’immaginario collettivo di tutti gli appassionati di ciclismo. Una tappa di soli 124 chilometri ma destinata con ogni probabilità a lasciare un segno importante sulla classifica generale. I corridori dovranno infatti affrontare due GPM di prima categoria prima delle terribili pendenze del “mostro” delle Asturie. Di seguito ecco quando e come seguire al meglio questa giornata.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero intorno alle ore 14:00 dopo la fase di trasferimento. L’arrivo in vetta all’Angliru è stato programmato dagli organizzatori tra le 17:20 e le 17:45, in base alle previsioni su quella che dovrebbe essere la media oraria della corsa. La diciassettesima tappa sarà trasmessa in diretta tv dalle 14:30 su Eurosport, oltre che in diretta streaming grazie a Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.