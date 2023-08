Vuelta 2023, dodicesima tappa Ólvega – Zaragoza: data, orari, diretta tv e streaming

Giovedì 7 settembre è il giorno della dodicesima tappa della Vuelta a Espana 2023, che manda in scena la Ólvega – Zaragoza di 150,6 chilometri. Percorso favorevole ai velocisti, ma in una zona tradizionalmente molto ventosa: ecco quindi che il pericolo dei ventagli sarà dietro l’angolo anche per gli uomini di classifica, alla vigilia della tappa con arrivo in vetta al mitico Tourmalet. Di seguito tutte le informazioni necessarie per seguire in tempo reale la corsa.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via intorno alle ore 14:10 da Ólvega, dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo sul traguardo è stato programmato dagli organizzatori in un orario compreso tra le 17:20 e le 17:40, in base a quella che dovrebbe essere la media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport a partire dalle 14:30, con gli appassionati che potranno seguirla anche in diretta streaming grazie a Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.