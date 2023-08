Vuelta 2023, sesta tappa La Vall d’Uixó – Observatorio de Javalambre: percorso e altimetria

La sesta tappa della Vuelta a Espana 2023 propone uno degli arrivi in salita più duri della prima settimana, al termine dei 181,3 chilometri da La Vall d’Uixó all’Observatorio Astrofisico de Javalambre. Pochissima pianura effettiva in questa frazione, che nella prima parte proporrà due brevi GPM di terza categoria. La differenza però verrà fatta sulla salita finale, lunga 10,9 km alla pendenza media dell’8% ma con punte del 16% e gli ultimi 5000 metri costantemente in doppia cifra. Una giornata che potrebbe ridisegnare per la prima volta la classifica generale.

L’altimetria della sesta tappa