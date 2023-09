Vuelta 2023, diciannovesima tappa La Bañeza – Iscar: percorso e altimetria

Il percorso della diciannovesima tappa della Vuelta a Espana 2023, lunga 177,1 chilometri da La Bañeza a Iscar, è sulla carta uno dei più agevoli dell’edizione numero 78 della corsa spagnola. Lo è sicuramente dal punto di vista dell’altimetria, visto che non è previsto nessun GPM: il tracciato appare pianeggiante nella sua interezza, pur sviluppandosi costantemente intorno ai 700 metri di altitudine. L’unico potenziale rischio che potrebbe quindi essere rappresentato dal vento, che in caso di raffiche importanti potrebbe dare vita al rischio dei ventagli. In ogni caso si stratta di una frazione che dovrebbe sorridere alle ruote veloci del gruppo.

L’altimetria della diciannovesima tappa