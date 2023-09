Vuelta 2023, diciottesima tappa Pola de Allande – La Cruz de Linares: data, orari, diretta tv e streaming

Giovedì 14 settembre la Vuelta a Espana 2023 prosegue con la diciottesima tappa, che porta la corsa spagnola da Pola de Allande a La Cruz de Linares dopo 178,9 chilometri. Dopo le fatiche dell’Angliru, ecco subito un’altra frazione molto impegnativa che si concluderà su una salita inedita per la corsa spagnola. Particolare il finale, con un doppio passaggio sull’ascesa conclusiva. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la corsa.

ORARI, TV E STREAMING – La diciottesima tappa scatterà dopo la fase di trasferimento intorno alle 12:55, con l’arrivo in vetta a La Cruz de Linares che è stato previsto dagli organizzatori in un orario compreso tra le 17:15 e le 17:45. La diretta tv sarà integrale su Eurosport, con gli appassionati che potranno seguire la frazione anche in diretta streaming tramite Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.