La finale femminile di Wimbledon 2025 ha decretato la vincitrice: Swiatek ha asfaltato Anisimova, il punteggio.

Iga Swiatek vince il primo titolo della sua carriera a Wimbledon e lo fa in una finale in cui non c’è stata assolutamente storia. Il punteggio è stato infatti di 6-0, 6-0 contro Amanda Anisimova. La partita è durata solamente 57 minuti, non era mai successo.

Finale femminile di Wimbledon: Swiatek domina Anisimova e vince in modo storico

Come reso noto da ‘OptaPaolo’: “Iga Swiatek è la seconda giocatrice dell’era Open a vincere una finale del Grande Slam femminile con un punteggio di 6-0 6-0 dopo Steffi Graf al Roland Garros 1988”.

La Swiatek è tornata e l’ha fatto in grande stile: una finale pazzesca, in cui non c’è stata mai partita nella cornice prestigiosa di Wimbledon. È stata lei la regina del Grande Slam di Londra, sotto gli occhi della principessa Kate.