Dopo i buoni risultati ottenuti nelle prime due settimane di Volleyball Nations League a Quebec City e Chicago (6 vittorie su 8 gare disputate), ripartirà da Lubiana il cammino degli azzurri verso la qualificazione alle Finals di Ningbo (Cina), in programma dal 30 luglio al 3 agosto.

Lunedì 14 luglio la Nazionale maschile partirà alle ore 11 da Venezia e raggiungerà in bus la città slovena, sede della terza e ultima week. Giannelli e compagni, dunque, andranno a caccia della qualificazione, a partire dalla sfida d’esordio in programma il 16 luglio alle ore 16:30 contro la Serbia. Successivamente gli azzurri sfideranno il giorno seguente sempre alle ore 16:30 l’Ucraina, per poi giocare dopo un giorno di pausa, il 19 luglio contro i padroni di casa della Slovenia alle ore 20.30.

L’Italia chiuderà la week 3 domenica 20 luglio, quando alle ore 16:30 incontrerà l’Olanda. Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, dopo una settimana di lavoro a Cavalese, ha diramato la lista dei 14 atleti convocati che andranno in Slovenia per l’ultima tappa della fase intercontinentale della VNL.

La lista dei 14 azzurri in partenza per Lubiana

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli (Capitano), 8. Riccardo Sbertoli

Centrali: 14. Gianluca Galassi, 17. Simone Anzani, 25. Giovanni Gargiulo, 27. Edoardo Caneschi

Schiacciatori: 5. Alessandro Michieletto, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 31. Luca Porro

Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 23. Alessandro Bovolenta

Liberi: 7. Fabio Balaso, 28. Domenico Pace

Lo staff azzurro

Commissario Tecnico: Ferdinando De Giorgi

Vice Allenatore: Massimo Caponeri

Assistente Allenatore: Marco Meoni

Preparatore Atletico: Nicola Giolito

Scoutman: Ivan Contrario

Medico: Marco Penza

Fisioterapista: Fabio Rossin

Team Manager: Giacomo Giretto

A Lubiana nello staff di Ferdinando De Giorgi ci sarà anche Marco Meoni. L’ex campione azzurro oro ai Mondiali del 1998, argento ai Giochi di Atlanta 1996 e bronzo alle Olimpiadi di Sydney 2000, è dunque pronto a vestire i panni del ruolo di assistente allenatore azzurro.

Il calendario degli azzurri a Lubiana

16 luglio, ore 16.30: Italia-Serbia

17 luglio, ore 16.30: Italia-Ucraina

19 luglio, ore 20.30: Italia-Slovenia

20 luglio, ore 16.30: Italia-Olanda

Pool 8 (Lubiana, Slovenia) – 16-20 luglio

Mercoledì 16 luglio: ore 13:00 Ucraina-Olanda; ore 16:30 Serbia-Italia; ore 20:30 Canada-Slovenia

Giovedì 17 luglio: ore 16:30 Ucraina-Italia; ore 20:30 Olanda-Slovenia;

Venerdì 18 luglio: ore 16:30 Ucraina-Serbia; ore 20:00 Olanda-Canada;

Sabato 19 luglio: ore 16:30 Serbia-Canada; ore 20:30 Slovenia–Italia;

Domenica 20 luglio: ore 13:00 Ucraina-Canada; ore 16:30 Olanda-Italia; ore 20:30 Serbia-Slovenia

La VNL maschile 2025 in TV

Tutte le partite degli azzurri della VNL saranno trasmesse dalla piattaforma globale DAZN. Come da diversi anni tutte le gare della Volleyball Nations League saranno disponibili in diretta streaming su VBTV – subscribe.volleyballworld.com.

Convocazione Roberto Russo

Su indicazione del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, il centrale azzurro Roberto Russo, è convocato dal 15 al 21 luglio a Città della Pieve (PG) per un collegiale di preparazione.