Lo spagnolo della Ducati si conferma dominatore della stagione della MotoGp anche in Germania, dove partirà per l’ennesima volta in pole position.

Marc Marquez partirà in pole anche al Gran Premio di Germania della MotoGp: lo spagnolo della Ducati, dominatore della stagione, è infatti stato il più veloce nelle qualifiche sul circuito del Sachsering, col tempo di 1’27”811.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

In seconda posizione partirà Johann Zarco, su Honda (+0.151), terzo Marco Bezzecchi, su Aprilia (+0.421). Molto attardato Pecco Bagnaia, che ha registrato l’undicesimo tempo.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’27″811 alla velocità media di 150.5 km/h

2. Johann Zarco (Fra) Honda LCR in 1’27″962

3. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’28″232

2^ fila

4. Franco Morbidelli (Ita) Ducati VR46 in 1’28″650

5. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’28″779

6. Alex Marquez (Esp) Ducati Gresini in 1’29″242

3^ fila

7. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1’29″250

8. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati VR46 in 1’29″327

9. Jack Miller (Aus) Yamaha Pramac in 1’29″471

4^ fila

10. Brad Binder (Rsa) Ktm in 1’29″505

11. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’29″753

12. Maverick Vinales (Esp) Ktm Tech3 NO TIME