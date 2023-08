Vuelta 2023, seconda tappa Matarò-Barcellona: percorso e altimetria

La seconda tappa della Vuelta a Espana 2023, lunga 181,3 chilometri da Matarò a Barcellona, presenta un percorso non molto impegnativo ma comunque non privo di insidie. I corridori dovranno infatti superare nella prima parte della giornata due GPM, di terza e seconda categoria, per poi affrontare un finale molto veloce che riporterà il gruppo a Barcellona. Qui attenzione allo strappo del Castello di Montjuic, lungo appena 900 metri ma con una pendenza media del 9,4% e posto ad appena 3 km dal traguardo. Il finale resta quindi apertissimo a ogni scenario, dalla volata allo spunto del finisseur. Questo il dettaglio altimetrico completo della frazione.

L’altimetria della seconda tappa