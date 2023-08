Vuelta 2023, quarta tappa Andorra la Vella-Tarragona: data, orari, diretta tv e streaming

La Vuelta a Espana 2023 prosegue martedì 29 agosto con la quarta tappa, che riporta la corsa in Spagna con i 183,4 chilometri da Andorra la Vella a Tarragona. Una frazione dal profilo incerto, che potrebbe anche sorridere alle fughe all’interno di tre settimane sempre molto impegnative. Di seguito le informazioni e tutto ciò che serve per seguire la corsa in tempo reale senza perdersi nulla.

ORARI, TV E STREAMING – La corsa prenderà il via dopo la fase di trasferimento alle ore 13:20 dal chilometro zero, mentre l’arrivo è stato programmato tra le 17:20 e le 17:40 in base alla media oraria tenuta dal gruppo. La tappa sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Eurosport, con gli appassionati che potranno seguire la corsa anche in diretta streaming grazie a Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.