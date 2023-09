Vuelta 2023, ventunesima tappa Hipodromo de la Zarzuela – Madrid: data, orari, diretta tv e streaming

Domenica 17 settembre si chiude la Vuelta a Espana 2023, che manca in scena la ventunesima e ultima tappa dall’ Hipodromo de la Zarzuela a Madrid. Una frazione di 101,1 chilometri che come sempre sarà una passerella per tutti i corridori in grado di completare le tre settimane della corsa spagnola, ultimo Grande Giro della stagione. Gran parte della corsa sarà in circuito, con la possibilità di ammirare gli scorci più belli e significativi di Madrid. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio il gran finale della Vuelta.

ORARI, TV E STREAMING – Come ormai è abitudine, gli orari dell’ultima tappa sono serali: partenza dal chilometro zero intorno alle 17:20 dopo la fase di trasferimento, con l’arrivo programmato dagli organizzatori in una fascia compresa tra le 19:50 e le 20:05. La diretta tv su Eurosport sarà integrale fin dalla partenza, con la possibilità di seguire la corsa anche in diretta streaming tramite Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.