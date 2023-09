Vuelta 2023, diciottesima tappa Pola de Allande – La Cruz de Linares: percorso e altimetria

Ancora salite nella diciottesima tappa della Vuelta a Espana 2023, che propone i 178,9 chilometri con partenza da Pola de Allende e arrivo a La Cruz de Linares. Un arrivo inedito per la corsa spagnola, che dopo tre GPM nella prima parte della giornata dovrà affrontare la doppia scalata al Puerto de La Cruz de Linares. La salita misura 8,3 km e ha una pendenza media dell’8,6%, con punte del 16% e la prima parte costantemente in doppia cifra. Il primo passaggio sul GPM avverrà a 25 km dall’arrivo, poi la discesa e gli 8 chilometri di fondovalle riporteranno all’inizio dell’ascesa in vetta alla quale stavolta sarà posto il traguardo.

