Vuelta 2023, ventunesima tappa Hipodromo de la Zarzuela – Madrid: percorso e altimetria

La ventunesima e ultima tappa della Vuelta a Espana 2023 è come sempre la passerella per le strade di Madrid. Saranno 101,1 i chilometri da percorrere, con partenza all’Hipodromo de la Zarzuela e l’arrivo in una delle zone simbolo della capitale spagnola, Plaza de Cibeles. Una frazione che dal punto di vista sportivo vedrà una probabile volata di gruppo e le celebrazioni del vincitore della classifica finale. Dopo un breve tratto in linea il gruppo entrerà nel circuito cittadino, lungo 5800 metri e da ripetere per nove volte dopo il primo passaggio sulla linea del traguardo.

L’altimetria della ventunesima tappa