Vuelta 2023, decima tappa Valladolid – Valladolid: data, orari, diretta tv e streaming

Dopo il primo giorno di riposo, la Vuelta a Espana 2023 riprende martedì 5 settembre con la cronometro individuale di 25,2 chilometri che vede partenza e arrivo nella città di Valladolid. Uno spartiacque importante nella corsa alla maglia rossa e al podio, visto che si tratta dell’unica prova contro il tempo in questa edizione della Vuelta a eccezione della cronosquadre d’apertura a Barcellona. Il percorso, con ampie strade e nessuna difficoltà altimetrica, potrebbe consentire ad alcuni corridori di avvantaggiarsi in maniera importante sugli scalatori più puri e meno avvezzi a questo tipo di frazioni. Di seguito le informazioni necessarie per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via uno ad uno con intervalli regolari di partenza e in ordine inverso rispetto alla classifica generale delle prime nove tappe. La prima partenza è prevista intorno alle 14:00, mentre la maglia rossa dovrebbe concludere la sua prova intorno alle 17:30. La corsa sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport dalle 14:15, con gli appassionati che potranno seguirla anche in diretta streaming grazie a Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.