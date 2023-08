Vuelta 2023, terza tappa Suria-Arinsal: data, orari, diretta tv e streaming

La terza tappa della Vuelta a Espana 2023, in programma lunedì 28 agosto, propone la Suria-Arinsal di 158,5 chilometri. Si tratta del primo arrivo in salita e del primo sconfinamento di questa edizione, visto che la seconda parte della frazione sarà nel territorio del Principato di Andorra. Sarà probabilmente già tempo di lotta tra gli uomini di classifica, visto l’arrivo posto a oltre 1900 metri di altitudine. Ecco tutte le informazioni necessarie per seguire al meglio la corsa.

TERZA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

VUELTA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della terza tappa è prevista intorno alle 13:25 dal chilometro zero dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo è stato programmato tra le 17:20 e le 17:45 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. La tappa sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Eurosport, con gli appassionati che potranno seguire la corsa anche in diretta streaming grazie a Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.