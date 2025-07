Da giovedì 17 luglio, giorno dell’inizio dell’Universiade a Essen, fino a mercoledì 30 luglio, quando si concluderà il Campionato del Mondo di Tbilisi, saranno due settimane di scherma tutte da vivere.

Due settimane tutte da vivere. Da giovedì 17 luglio, giorno dell’inizio dell’Universiade a Essen, fino a mercoledì 30 luglio, quando si concluderà il Campionato del Mondo di Tbilisi: 14 giorni consecutivi di grande scherma internazionale con 50 atleti azzurri complessivamente impegnati sulle pedane della Germania e della Georgia.

Un fittissimo calendario d’impegni che scatterà con i Fisu World University Games di Rhine-Ruhr 2025, dove l’Italia delle tre armi inserita nella delegazione della FederCUSI sarà rappresentata da 24 portacolori, impegnati da giovedì 17 a martedì 22 luglio in 12 gare, di cui sei individuali (nelle prime tre giornate) e altrettante a squadre (nella seconda metà della manifestazione).

L’ultimo giorno delle Universiadi coinciderà anche con l’inizio dei Mondiali Assoluti di Tbilisi 2025. Qui il calendario sarà un po’ più scaglionato, dunque risulta utile analizzarlo per scoprire giorno dopo giorno quando saranno impegnati i 26 atleti italiani convocati.

Martedì 22 luglio sarà dedicato soltanto alle fasi preliminari delle gare individuali di fioretto maschile, in cui tutti i quattro azzurri selezionati dal CT Simone Vanni sono già qualificati al tabellone principale per diritto di ranking, e di spada femminile, specialità che vedrà invece salire in pedana – a caccia del pass per il giorno seguente – soltanto Rossella Fiamingo, unica del quartetto scelto dal Commissario tecnico Dario Chiadò sulla soglia delle “top 16” nel seeding.

Mercoledì 23 si assegneranno dunque i primi due titoli individuali con in pedana i fiorettisti Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini, e le spadiste Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk e appunto Rossella Fiamingo che è però prima chiamata a qualificarsi.

Non ci saranno medaglie in palio giovedì 24 luglio, giornata di fasi preliminari per le prove individuali di fioretto femminile, con le quattro italiane esentate perché tutte tra le migliori 16 al mondo, e di sciabola maschile, specialità in cui, tra gli uomini del CT Andrea Terenzio, tireranno sin dai gironi Matteo Neri e Pietro Torre.

Da lì in avanti, ecco i cinque giorni più intensi del Mondiale georgiano.

Venerdì 25 spazio ai tabelloni principali, e dunque caccia ai podi individuali, per le fiorettiste Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Martina Batini, e per gli sciabolatori Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre (gli ultimi due – come detto – legati alle qualificazioni del giorno precedente).

Nella stessa giornata inizieranno anche i tabelloni preliminari delle prime due gare a squadre: l’Italia del fioretto maschile si schiererà con Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini; il quartetto della spada femminile sarà invece composto da Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Sara Maria Kowalczyk.

Altra super giornata sarà sabato 26 luglio. Qui saranno in palio i primi titoli a squadre: impegnati, appunto, i team dei fiorettisti e delle spadiste.

Sono in programma, inoltre, i preliminari delle ultime due prove individuali con sette italiani in pedana (gli altri sono già ammessi per diritto di ranking). Nella spada maschile andranno a caccia del pass per il giorno seguente Matteo Galassi e Valerio Cuomo. Stesso obiettivo nella sciabola femminile per tre atlete del Commissario tecnico Andrea Aquili: Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Mariella Viale.

Domenica 27 i tabelloni principali di queste ultime due competizioni individuali: gli spadisti azzurri saranno Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, e – se avranno superato lo scoglio del giorno precedente – Matteo Galassi e Valerio Cuomo; discorso simile per le sciabolatrici con Michela Battiston certa di esserci, essendo tra le “top 16” al mondo, e che attende le compagne Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Mariella Viale chiamate 24 ore prima a partire dai gironi.

Gli assalti domenicali vedranno in scena anche le squadre di sciabola maschile e fioretto femminile per i turni preliminari. Cominceranno dunque il proprio cammino la formazione degli sciabolatori composta da Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre, e il team del fioretto femminile, in pedana con Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Alice Volpi.

Esaurito il programma delle sei prove individuali, meno “traffico” nella venue iridata è previsto negli ultimi tre giorni della kermesse, tutti dedicati alle prove a squadre.

Lunedì 28 luglio in palio le medaglie a squadre di sciabola maschile e fioretto femminile.

Le due giornate conclusive saranno dedicate alle specialità della spada maschile e della sciabola femminile.

Dunque, martedì 29 i primi assalti per la squadra degli spadisti, con Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli e Gianpaolo Buzzacchino, e per il quartetto delle sciabolatrici formato da Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Mariella Viale.

Poi, mercoledì 30 luglio, con la disputa degli incontri dagli ottavi e sino alle finali di queste ultime due competizioni, scorreranno i titoli di coda sul Mondiale di Tbilisi 2025.

TUTTI GLI AZZURRI IMPEGNATI NELLE ULTIME DUE SETTIMANE DI LUGLIO 2025

Universiade 2025 – Essen (Germania), 17-22 luglio

Giovedì 17 luglio (ore 9:00 – 20:35)

Spada femminile individuale (Elena Ferracuti, Carola Maccagno, Eleonora Orso, Vittoria Siletti)

Sciabola maschile individuale (Cosimo Bertini, Marco Mastrullo, Mattia Rea, Edoardo Reale)

Venerdì 18 luglio (ore 9:00 – 20:50)

Spada maschile individuale (Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Fabrizio Di Marco, Simone Mencarelli)

Fioretto femminile individuale (Giulia Amore, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis)

Sabato 19 luglio (ore 9:00 – 20:50)

Fioretto maschile individuale (Damiano Di Veroli, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Federico Pistorio)

Sciabola femminile individuale (Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Claudia Rotili, Michela Landi)

Domenica 20 luglio (ore 9:00 – 20:50)

Spada femminile a squadre (Elena Ferracuti, Carola Maccagno, Eleonora Orso, Vittoria Siletti)

Sciabola maschile a squadre (Cosimo Bertini, Marco Mastrullo, Mattia Rea, Edoardo Reale)

Lunedì 21 luglio (ore 9:00 – 19:50)

Spada maschile a squadre (Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Fabrizio Di Marco, Simone Mencarelli)

Fioretto femminile a squadre (Giulia Amore, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis)

Martedì 22 luglio (ore 9:00 – 19:45)

Fioretto maschile a squadre (Damiano Di Veroli, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Federico Pistorio)

Sciabola femminile a squadre (Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Claudia Rotili, Michela Landi)

Campionati del Mondo Assoluti 2025 | Tbilisi (Georgia), 22-30 luglio

Martedì 22 luglio (ore 7:00)

Fioretto maschile individuale – Fasi Preliminari

Spada femminile individuale – Fasi Preliminari (Rossella Fiamingo)

Mercoledì 23 luglio (ore 7:00 – 17:40)

Fioretto maschile individuale – Tabellone principale (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Spada femminile individuale – Tabellone principale (Sara Maria Kowalczyk, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, ev. Rossella Fiamingo*)

Giovedì 24 luglio (ore 7:00)

Sciabola maschile individuale – Fasi Preliminari (Matteo Neri, Pietro Torre)

Fioretto femminile individuale – Fasi Preliminari

Venerdì 25 luglio (ore 7:00 – 18:25)

Sciabola maschile individuale – Tabellone principale (Luca Curatoli, Michele Gallo, ev. Matteo Neri*, ev. Pietro Torre*)

Fioretto femminile individuale – Tabellone principale (Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Martina Batini)

Fioretto maschile a squadre – Fasi Preliminari (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Spada femminile a squadre – Fasi Preliminari (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk)

Sabato 26 luglio (ore 6:30 – 18:10)

Fioretto maschile a squadre – Tabellone principale (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Spada femminile a squadre – Tabellone principale (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk)

Spada maschile individuale – Fasi Preliminari (Matteo Galassi, Valerio Cuomo)

Sciabola femminile individuale – Fasi Preliminari (Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Mariella Viale)

Domenica 27 luglio (ore 7:00 – 18:25)

Spada maschile individuale – Tabellone principale (Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, ev. Matteo Galassi*, ev. Valerio Cuomo*)

Sciabola femminile individuale – Tabellone principale (Michela Battiston, ev. Chiara Mormile*, ev. Eloisa Passaro*, ev. Mariella Viale*)

Sciabola maschile a squadre – Fasi Preliminari (Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre)

Fioretto femminile a squadre – Fasi Preliminari (Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino, Alice Volpi)

Lunedì 28 luglio (ore 7:00 – 17:55)

Sciabola maschile a squadre – Tabellone principale (Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre)

Fioretto femminile a squadre – Tabellone principale (Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino, Alice Volpi)

Martedì 29 luglio (ore 7:00)

Spada maschile a squadre – Fasi Preliminari (Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino)

Sciabola femminile a squadre – Fasi Preliminari (Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Mariella Viale)

Mercoledì 30 luglio (ore 7:00 – 18:00)

Spada maschile a squadre – Tabellone principale (Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino)

Sciabola femminile a squadre – Tabellone principale (Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Mariella Viale)

*gli orari di Tbilisi sono già “italiani” (calcolano le due ore di fuso)