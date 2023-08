Vuelta 2023, prima tappa Barcellona-Barcellona: data, orari, diretta tv e streaming

La Vuelta a Espana 2023 inizia sabato 26 agosto con la prima tappa, la cronometro a squadre di 14,8 chilometri con partenza e arrivo a Barcellona. Sarà quindi la Catalogna la grande protagonista della partenza dell’ultimo grande giro della stagione. Distacchi non eccessivi da questa prova, che comunque sarà molto tecnica e spettacolare grazie ad alcuni passaggi suggestivi come quello a fianco della Sagrada Familia. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – Come ormai è abitudine, orari serali per la cronometro d’apertura. La prima squadra prenderà il via alle 19:05, con l’ultimo team a partire che invece dovrebbe finire la prova intorno alle 20:45. La tappa sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Eurosport, con gli appassionati che potranno seguire la corsa anche in diretta streaming grazie a Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.